O El País avança que o maquinista morreu na colisão. e que pelo menos 19 pessoas ficaram feridos, quatro delas em estado grave.

Os serviços de emergência já estão no local com 15 unidades dos bombeiros. Neste momento a circulação está interrompida entre as estações de St. Sadurní de Anoia e Gelida.

O comboio partiu de Gelida e dirigia-se para Manresa, seguindo a linha R4, uma das linhas suburbanas da Catalunha, operada pela empresa regional, que é administrada pelo governo da Catalunha.

Este acidente acontece dias depois de um outro acidente de comboio em Espanha, no sul do país, ter provocado a morte a 42 pessoas.

De recordar que há dois dias, no apeadeiro de Adamuz houve um choque envolvendo dois comboios de alta velocidade. Um dos comboios pertencia à empresa privada Iryo, que seguia de Málaga com destino a Madrid, transportando cerca de 70 passageiros, e o outro à companhia pública Renfe, que circulava no sentido contrário, de Madrid para Huelva, próximo da fronteira com Portugal

O número de vítimas mortais no acidente já subiu para 41, segundo fontes próximas da investigação citadas pela agência espanhola EFE. Trinta e nove pessoas permanecem hospitalizadas, das quais 13, incluindo um menor, estão na Unidade de Cuidados Intensivos (UCI). O Ministério dos Negócios Estrangeiros confirmou que dois portugueses envolvidos no acidente estão bem.

