Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"No âmbito de uma ação de patrulhamento ambiental, os elementos do SEPNA verificaram que os suspeitos se encontravam a exercer a atividade de caça em terrenos não cinegéticos, designadamente em áreas de proteção, a menos de 500 metros da estação radioelétrica do Aeroporto Francisco Sá Carneiro", diz o comunicado.

Além da detenção dos dois homens, as autoridades apreenderam também duas armas de fogo e 42 munições.

A Guarda Nacional Republicana (GNR) relembra que existem áreas de proteção onde o exercício da caça é interdito:

Praias de banho e respetivos terrenos adjacentes;

Terrenos adjacentes de estabelecimentos como escolas, hospitais, prisões, lares de idosos, de proteção à infância, instalações militares ou de forças de segurança, entre outros serviços sensíveis;

Infraestruturas como estações radioelétricas, faróis, portos marítimos e fluviais, aeroportos, instalações turísticas, parques de campismo e desportivos;

Instalações industriais e de criação animal, bem como terrenos circundantes a estas áreas, numa faixa de 500 metros de proteção;

Povoados, numa faixa de proteção de 250 metros;

Vias de comunicação, incluindo estradas nacionais (EN), itinerários principais (IP), itinerários complementares (IC), autoestradas, estradas regionais das Regiões Autónomas (ER) e linhas de caminho de ferro, numa faixa de proteção de 100 metros.