O número de crianças que vivem em zonas de conflito armado atingiu um novo recorde em 2024, com 520 milhões de menores expostos à violência, revela a Save the Children. É o terceiro ano consecutivo em que o número aumenta, correspondendo a uma em cada cinco crianças no mundo.

Segundo o relatório da organização, África continua a ser a região mais afetada, com 218 milhões de crianças — 32% do total no continente — em risco direto devido a guerras e confrontos armados.

Em média, 78 crianças foram vítimas de graves violações de direitos humanos por dia ao longo do último ano, incluindo assassinatos, raptos, abuso sexual, mutilações, recrutamento forçado e ataques a escolas. As Nações Unidas verificaram 41.763 casos em 2024, um aumento de 30% face ao ano anterior.

Os conflitos na Palestina, Níger, Somália e República Democrática do Congo concentraram metade de todas as violações registadas. A Palestina foi o país mais afetado — uma em cada três crianças mortas ou mutiladas em 2024 era palestiniana.

A ONG sublinha ainda a ligação entre o aumento da violência e o crescimento dos gastos militares, ao mesmo tempo que o financiamento humanitário internacional tem vindo a diminuir.

A diretora executiva da Save the Children, Inger Ashing, lembrou que o relatório “não é apenas uma compilação de estatísticas”, mas o reflexo de histórias reais de sofrimento infantil.

A organização apela aos Estados para respeitarem o direito internacional humanitário, reforçarem o financiamento da proteção infantil e garantirem a responsabilização por violações graves dos direitos das crianças.