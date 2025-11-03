Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Mais de 20 pessoas morreram e cerca de 320 ficaram feridas após um terramoto de magnitude 6,3 atingir, esta segunda-feira, o norte do Afeganistão, de acordo com um balanço provisório das autoridades, citadas pela Agência Lusa.

O sismo ocorreu pouco antes da 1h00 local (20h30 de domingo em Lisboa), em Kholm, na província de Samangan, perto da cidade de Mazar-e-Sharif, a uma profundidade de 28 quilómetros, segundo o Instituto de Estudos Geológicos dos Estados Unidos (USGS).

As vítimas registam-se sobretudo nas províncias de Samangan e Balkh, onde se encontram os principais danos.

O Ministério da Defesa afegão informou ainda ter reaberto uma estrada bloqueada por deslizamentos de terra e resgatado várias pessoas que ficaram presas durante a noite. Os tremores foram sentidos até à capital, Cabul, a centenas de quilómetros de distância.

O Afeganistão, situado numa das zonas sísmicas mais ativas do mundo — na cordilheira Hindu Kush, onde se encontram as placas tectónicas eurasiática e indiana —, tem sido repetidamente atingido por sismos devastadores.

Em agosto, um terramoto de magnitude 6 provocou mais de 2.200 mortos e 3.600 feridos no leste do país. Já em 2023, um sismo na região de Herat, junto à fronteira com o Irão, causou a morte de mais de 1.500 pessoas e destruiu 63 mil casas.

O Gabinete de Assuntos Humanitários da ONU (OCHA) estima que sejam necessários 96,6 milhões de euros para apoiar as vítimas e reconstruir as zonas afetadas pelos mais recentes desastres sísmicos.