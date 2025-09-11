Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A ação decorreu no âmbito de fiscalizações a estabelecimentos comerciais da região, tendo sido detetados e apreendidos 700 cigarros, 520 cigarros aquecidos, 16 charutos — alguns com estampilha fiscal de anos anteriores e outros sem qualquer selo — e diversas garrafas de bebidas alcoólicas, algumas com estampilhas espanholas e outras sem qualquer identificação fiscal. O material foi recolhido de acordo com o Código dos Impostos Especiais de Consumo (CIEC).

Durante a operação, um homem de 23 anos foi identificado, tendo sido elaborado um auto de contraordenação por introdução irregular no consumo.

O valor dos produtos apreendidos ascende a 1.883,84 euros, enquanto a sua comercialização ilícita poderia ter causado ao Estado um prejuízo estimado em cerca de 11.000 euros.

A UAF sublinha que continuará a atuar para prevenir ilícitos relacionados com produtos sujeitos a Impostos Especiais de Consumo, combatendo a economia paralela e práticas de fraude e evasão fiscais.