A ação decorreu no âmbito de fiscalizações a estabelecimentos comerciais da região, tendo sido detetados e apreendidos 700 cigarros, 520 cigarros aquecidos, 16 charutos — alguns com estampilha fiscal de anos anteriores e outros sem qualquer selo — e diversas garrafas de bebidas alcoólicas, algumas com estampilhas espanholas e outras sem qualquer identificação fiscal. O material foi recolhido de acordo com o Código dos Impostos Especiais de Consumo (CIEC).
Durante a operação, um homem de 23 anos foi identificado, tendo sido elaborado um auto de contraordenação por introdução irregular no consumo.
O valor dos produtos apreendidos ascende a 1.883,84 euros, enquanto a sua comercialização ilícita poderia ter causado ao Estado um prejuízo estimado em cerca de 11.000 euros.
A UAF sublinha que continuará a atuar para prevenir ilícitos relacionados com produtos sujeitos a Impostos Especiais de Consumo, combatendo a economia paralela e práticas de fraude e evasão fiscais.
