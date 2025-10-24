Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A ação, conduzida pelo Departamento de Investigação Criminal da Madeira, contou com a colaboração de três equipas cinotécnicas da GNR da Madeira e visou o cumprimento de três mandados de busca domiciliária e um não domiciliária.

Durante a operação, que decorreu após vários meses de investigação sob a direção do DIAP do Funchal, foram apreendidos cerca de 30 quilos de canabinóides sintéticos (bloom) e canábis em folha, quantidade que corresponderia a cerca de 50 mil doses individuais no mercado ilícito.

Segundo a PJ, trata-se da maior apreensão de sempre de produto estupefaciente de origem sintética na Região Autónoma da Madeira, desde a abertura da extensão regional do Laboratório de Polícia Científica.

Além da droga, as autoridades apreenderam duas viaturas topo de gama, mais de cinco mil euros em numerário e uma máquina de embalar a vácuo.

Os detidos, que não possuem antecedentes criminais, serão presentes ao Tribunal Judicial do Funchal para primeiro interrogatório judicial de arguido detido e eventual aplicação de medidas de coação.

__

