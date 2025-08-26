Segundo o JN, a detenção ocorreu após a emissão e entrega de mandados de detenção fora de flagrante delito por parte do Ministério Público à PSP pelas 17 horas do dia de hoje, tendo o suspeito sido intercetado pelas 19h28. O homem aguarda agora apresentação para interrogatório judicial nos quartos de detenção da PSP, no prazo máximo de 48 horas, avança o JN.

Segundo a mesma publicação, a mulher foi agredidas este domingo, num residência em Água de Pena, na madrugada, tendo a agressão a presença de um menor de nove anos, filho do casal, sendo captada pelas câmaras de vigilância da habitação e também difundida nas redes sociais.