Luís Montenegro chegou a Kiev de comboio e saiu ao fim de pouco mais de oito horas, mas fez questão de que a passagem fosse densa em gestos e mensagens. Num país em guerra há quase três anos, o primeiro-ministro português quis deixar claro que Portugal está presente — politicamente, simbolicamente e emocionalmente.

A visita começou sob forte segurança e sem câmaras, entre reuniões rápidas e uma coroa de flores no Muro da Memória, homenagem aos mortos ucranianos desde 2014. Seguiu-se o encontro central com Volodymyr Zelensky, no Palácio Mariinsky, marcado por uma afinidade assumida e por um discurso alinhado: a Ucrânia e Portugal estão longe no mapa, mas fazem parte da mesma Europa e partilham um destino comum.

Montenegro falou várias vezes de “afeto”, sublinhando que a Ucrânia é hoje o país europeu que mais precisa de solidariedade. Reforçou o apoio político, económico e militar, mas também apontou para o futuro, defendendo uma relação bilateral mais forte para lá da guerra e admitindo como “desejável” a adesão ucraniana à União Europeia em 2027, ainda que reconhecendo a complexidade do processo.

O dia ficou também marcado por um acordo para a produção conjunta de drones subaquáticos, visto como um passo relevante tanto para a defesa como para a cooperação económica. Sobre a paz, Montenegro deixou uma nota de prudência esperançosa: acredita que está mais próxima do que ontem, mas longe de garantida.

A jornada terminou ao cair da noite, na Catedral de Santa Sofia, símbolo de uma identidade anterior à própria Rússia moderna. Ali, entre cúpulas antigas e luzes artificiais, o primeiro-ministro fechou uma visita-relâmpago que quis ser mais do que protocolar: uma afirmação política num momento decisivo para a Ucrânia e para a Europa.