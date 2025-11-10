Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo relatou, o produtor foi alertado “pelos cães que me acompanhavam quando ia ver os animais. Segui-os, quando me dei com o bezerro já com partes comidas pelos lobos”. O ataque ocorreu dentro dos terrenos onde os seus 160 bovinos da raça Limousine pastoreiam no Parque Natural do Douro Internacional (PNDI).

Eduardo Martins lamenta a perda e explica que o animal “nem por mil euros o vendia”, sublinhando que o prejuízo vai além do valor económico: “Há outras coisas como o apego à raça destes animais e tudo o que vem a seguir, em relação à mãe do vitelo, que é precioso cuidar”.

O produtor queixa-se ainda de que não será compensado, já que o vitelo “ainda não tem um mês de vida”. Segundo o criador, um bezerro dessa raça, aos dois meses, “vale entre 2.000 a 2.500 euros”.

De acordo com o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), entre 25 de julho e 2 de outubro foram registados 22 ataques de lobos no Planalto Mirandês, que afetaram 113 animais e mataram 83, “sendo a grande maioria (107) ovinos”. O organismo recorda que “todos os prejuízos causados por lobos são compensados sempre que se confirme, através de perícia, que o dano é efetivamente atribuível à espécie”.

O lobo ibérico é uma espécie protegida em Portugal, classificada como “em perigo”. No entanto, os ataques têm causado preocupação entre os pastores da região, que descrevem a situação como “uma calamidade”.

Na passada quarta-feira, o Governo aprovou uma revisão do regime de proteção do lobo ibérico, com o objetivo de atualizar as regras de indemnização aos produtores pecuários. O ministro da Presidência, António Leitão Amaro, afirmou que “em algumas zonas do país, como na região de Trás-os-Montes, têm crescido os ataques de lobo ibérico a animais de explorações e produções pecuárias”, reforçando que a atualização visa “proteger um animal raro, sem deixar de apoiar os produtores que estão na linha da frente desta convivência difícil”.

