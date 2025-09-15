Devido à “execução de trabalhos de reforço da segurança e eficiência da estrutura ferroviária no pontão de São Pedro do Estoril“, é necessário “proceder à interdição deste troço em dois fins de semana sucessivos”, explicou a Infraestruturas de Portugal (IP) em comunicado.

A obra, realizada no âmbito da modernização da via, “tem como principais objetivos dotar a Linha de Cascais de maiores níveis de eficiência e segurança”, adianta a IP no comunicado conjunto com a Comboios de Portugal (CP).

Para mitigar o impacto do encerramento da linha, a CP irá disponibilizar autocarros cujos horários e paragens podem ser consultados no site da CP.