A reunião é informal e não são esperadas conclusões concretas. Os trabalhos arrancam às 13:00 locais (12:00 em Lisboa) e contam com a participação do primeiro-ministro português, Luís Montenegro, e do Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, este por videoconferência.

O debate centra-se em duas frentes — a defesa da UE, para se adaptar às chamadas “ameaças híbridas”, e o apoio à Ucrânia, após esmorecerem as esperanças de um cessar-fogo a curto prazo no conflito provocado pela invasão russa em fevereiro de 2022.

Na área da defesa, a prioridade imediata é a construção de um “muro de drones” acessível a todos os Estados-membros, com utilização versátil, numa altura em que há incursões de drones e aeronaves russas confirmadas na Polónia, Roménia e Dinamarca.

Os líderes vão ainda analisar debilidades na Defesa europeia, incluindo a indústria depauperada em alguns países, a necessidade de aquisições conjuntas e a adaptação tecnológica.

Quanto à Ucrânia, os dirigentes discutirão formas de utilizar e rentabilizar as receitas dos bens russos imobilizados nos Estados-membros da UE, após ter falhado a esperança de um acordo de cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos.

A reunião ocorre no âmbito da presidência dinamarquesa do Conselho da UE, que se prolonga até ao final de 2025.

