Instituído em 2010, o prémio reconhece trabalhos de investigação ou divulgação científica publicados pela IUC no ano anterior.

A escolha é feita por um júri multidisciplinar e homenageia Joaquim de Carvalho, académico humanista e última figura a dirigir a IUC antes da sua extinção em 1934, determinada pelo governo de Salazar. A instituição só viria a ser reativada em 1998.

A cerimónia de entrega do prémio terá lugar a 2 de outubro, às 12h00, na Sala do Senado da Universidade de Coimbra. O evento contará com intervenções do Reitor Amílcar Falcão, do Vice-Reitor para a Cultura, Comunicação e Ciência Aberta, Delfim Leão, da Diretora da IUC, Carlota Simões, do autor premiado, e de António Neto Alves, representante da The Navigator Company.

