Lewis Hamilton, conhecido pelos títulos conquistados ao volante na Fórmula 1, partilhou esta sexta-feira um lado mais íntimo da sua vida: a relação com o seu cão Roscoe, um bulldog inglês que o acompanha há anos.

Através de uma publicação no Instagram, o piloto de 40 anos revelou que Roscoe se encontra em estado crítico, depois de ter voltado a contrair pneumonia. Nas imagens partilhadas, é possível ver o animal deitado numa boxe de hospital veterinário, visivelmente sedado.

Na legenda de uma das primeiras partilhas, feita na noite de quinta-feira, Hamilton escreveu:

“Passámos algumas horas assustadoras. Por favor, mantenham o Roscoe nos vossos pensamentos e orações.”

No dia seguinte, atualizou a situação com mais detalhes, explicando que o cão teve de ser sedado para poder ser avaliado, devido à dificuldade respiratória. Durante o processo, o coração de Roscoe parou — uma situação crítica que obrigou a intervenção imediata da equipa médica veterinária.

“Conseguiram reanimá-lo, mas neste momento ele está em coma. Não sabemos se vai acordar disto. Amanhã vamos tentar acordá-lo. Estou ao lado dele. Agradeço profundamente todas as mensagens, pensamentos e apoio”, escreveu o piloto da Ferrari.

Hamilton tem partilhado regularmente momentos com Roscoe ao longo dos anos, tanto nas pistas como fora delas, tornando o cão uma presença bem conhecida entre os seus seguidores.

A publicação emocionou fãs de todo o mundo, que têm deixado mensagens de apoio e carinho na esperança de uma recuperação positiva para Roscoe.

