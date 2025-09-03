O Papa Leão XVI assinou uma mota BMW em frente à Basílica de São Pedro, após a Audiência Geral desta quarta-feira.
Segundo o Vaticano News, a mota será leiloada na Sotheby's, em Munique.
Além de ter assinado a mota, Leão XIV ainda se sentou no selim, momento que originou sorrisos e aplausos em redor.
Os lucros do leilão, recebidos através das Pontifícias Obras Missionárias da Áustria, vão ajudar a financiar uma escola em Madagáscar para crianças forçadas a trabalhar em minas.
