Segundo o Vaticano News, a mota será leiloada na Sotheby's, em Munique.

Além de ter assinado a mota, Leão XIV ainda se sentou no selim, momento que originou sorrisos e aplausos em redor.

Os lucros do leilão, recebidos através das Pontifícias Obras Missionárias da Áustria, vão ajudar a financiar uma escola em Madagáscar para crianças forçadas a trabalhar em minas.