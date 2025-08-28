Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
"Recentemente, foi lançado um site que se faz passar pelo site oficial da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) de Seul 2027, distribuindo informações enganosas e levantando preocupações sobre possíveis perdas financeiras", lê-se na conta de Instagram em português.
Desta forma, a organização recorda que, "atualmente, o site oficial das JMJ de Seul 2027 está apenas disponível em coreano e inglês. Certifique-se de verificar o endereço para evitar possíveis burlas".
A Jornada Mundial da Juventude em Seul acontece entre os dias 3 e 8 de agosto de 2027. A data foi anunciada pelo Papa Leão XIV no Jubileu dos Jovens, em Roma.
Atualmente, os símbolos da JMJ encontram-se a percorrer vários países, tal como aconteceu antes da Jornada Mundial da Juventude em Lisboa.
