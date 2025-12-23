Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a agência russa TASS, “o tribunal emitiu uma providência cautelar contra Kasparov, ordenando a sua prisão à revelia, por dois meses, a partir do momento da sua detenção, na Rússia, ou da sua extradição para território russo”, declarou o juiz responsável pelo caso.

Kasparov está acusado de “justificar publicamente o terrorismo em redes de telecomunicações, incluindo a Internet”, um crime que, de acordo com a legislação russa, pode ser punido com penas de prisão efetiva entre cinco e sete anos.

O antigo campeão mundial de xadrez vive no estrangeiro há mais de uma década e foi incluído, em maio de 2022, na lista russa de “agentes estrangeiros”.

Em outubro, o Serviço Federal de Segurança da Rússia (FSB) abriu um processo criminal contra o magnata Mikhail Khodorkovsky e outras figuras da oposição russa no exílio, todos fundadores do Comité Antiguerra da Rússia (ARC), incluindo Kasparov. As autoridades russas acusam-nos de “organizar uma comunidade terrorista” e de “tentar tomar o poder”.

De acordo com o FSB, Khodorkovsky e os restantes fundadores do ARC “financiam grupos militarizados ucranianos marcados como organizações terroristas na Rússia e, alegadamente, recrutam outros indivíduos, usando-os depois em planos para tomar o poder na Rússia pela força”.

O Comité Antiguerra da Rússia foi fundado a 27 de fevereiro de 2022, três dias após o início da ofensiva militar russa na Ucrânia, com o objetivo declarado de combater a “ditadura agressiva” do Presidente russo, Vladimir Putin, que está no poder há cerca de 25 anos.

