Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Na decisão, divulgada esta sexta-feira, o juiz Steven Merryday considerou que o processo não cumpria as regras básicas exigidas pela justiça, nomeadamente a apresentação de uma “exposição curta e clara” que justifique o pedido de indemnização. O magistrado sublinhou ainda que uma queixa legal não pode ser usada como “plataforma para desabafar contra um adversário”, avança a BBC.

O presidente tem agora 28 dias para apresentar uma versão revista da queixa.

Trump tinha acusado o New York Times de mentir e difamá-lo “durante demasiado tempo”, acusação que estendeu também à editora Penguin Random House, responsável pela publicação de um livro de jornalistas do diário. O processo, com 85 páginas, descrevia o jornal como um “porta-voz dos democratas”.

Em resposta, o New York Times afirmou que a ação carece de fundamento e constitui apenas uma tentativa de “intimidar e desencorajar o jornalismo independente”.

Na mesma semana, Trump já tinha sinalizado a intenção de processar o jornal através da rede social Truth Social.

A rejeição do processo surge num contexto de tensão entre a administração Trump e órgãos de comunicação social. Nos últimos dias, o presidente chegou mesmo a sugerir que algumas cadeias televisivas deveriam perder as suas licenças de emissão.

Até ao momento, nem Trump, nem a sua equipa jurídica comentaram a decisão do tribunal.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.