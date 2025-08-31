Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O ator Jude Law, de 52 anos, revelou este domingo que a preparação para interpretar Vladimir Putin no seu novo filme, “O Feiticeiro do Kremlin”, tornou-o num observador “obsessivo” do presidente russo.

A produção, do realizador francês Olivier Assayas, estreia esta semana no Festival de Cinema de Veneza e retrata a ascensão de Putin ao poder, oferecendo um olhar detalhado sobre a sua carreira e o autoritarismo que caracteriza o seu governo.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

Law explicou numa conferência de imprensa que interpretar Putin representou um desafio, sobretudo devido à famosa expressão impassível do líder russo. “O lado complicado para mim é que, na face pública, vemos muito, muito pouco. Há esta máscara”, afirmou. Para se aproximar do papel, o ator estudou inúmeras imagens e vídeos de Putin, descrevendo o processo como algo que rapidamente se tornou “um pouco obsessivo”.

O filme acompanha a trajetória política de Putin através dos olhos de Vadim Baranov, um conselheiro político fictício interpretado por Paul Dano, e baseia-se no livro homónimo do autor italiano Giuliano da Empoli. Com uma duração de duas horas e meia, a obra mostra um líder que amordaça opositores, intimida oligarcas e enriquece o seu círculo mais próximo.

Jude Law destacou também o contributo da equipa de maquilhagem e cabelo na sua semelhança com Putin no ecrã, acrescentando que não receia possíveis repercussões pelo papel.