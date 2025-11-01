Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Durante o discurso de apresentação, Jorge Pinto afirmou que se candidata com o objetivo de combater a extrema-direita e representar a esquerda. “Tenho muito orgulho em ser de esquerda”, declarou.

O deputado apresentou-se ainda como “europeísta” e “ecologista”, defendendo que Portugal deve ter uma “voz” ativa na transformação da União Europeia e um papel de liderança no combate às alterações climáticas.

Identificando-se como alguém do “Portugal semi-interior”, Jorge Pinto sublinhou a importância da diversidade territorial e afirmou que é essa diversidade que “torna o país mais forte”.

A decisão de apoiar Jorge Pinto foi aprovada na Assembleia do Livre, que decorreu na sexta-feira à noite. O órgão máximo do partido entre congressos aprovou a candidatura com apenas uma abstenção.

Em comunicado, o Livre destacou que esta foi “a consulta mais participada de sempre entre membros e apoiantes” e que mais de dois terços dos votantes apoiaram Jorge Pinto, enquanto 17,6% manifestaram preferência por António José Seguro.

