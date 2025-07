Durante a X Convenção Nacional da Iniciativa Liberal, o eurodeputado deixou críticas aos candidatos presidenciais já conhecidos, considerando que nenhum consegue mobilizar a sociedade.

"Em janeiro vêm as presidenciais, nenhum candidato mobiliza a sociedade, custa ver que a nossa democracia não produza candidatos mobilizadores para a juventude. Não pode ser do sistema, tem de ser um farol, virado para o futuro", firmou, perante uma plateia que respondeu com gritos de incentivo: “Avança, João!”

Em entrevista ao Observador, João Cotrim de Figueiredo confirmou que está a ponderar avançar para a corrida presidencial.

liberal afirma que “se já tivesse alguma decisão tomada diria”, explicando que começou a equacionar uma candidatura nos últimos meses, porque se tem sentido “desconsolado” com os candidatos anunciados.