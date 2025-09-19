Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A notícia é avançada pela agência de notícias Reuters que cita fontes europeias e da NATO.

Segundo a agência noticiosa norte-americana, Associated Press, oficiais da Estónia confirmam que três caças russos entraram no seu espaço aéreo sem autorização e permaneceram lá durante 12 minutos.

O Governo da Estónia já protestou junto do embaixador russo na Estónia. O ministro da Defesa já considerou o incidente como "incrivelmente brutal".

Já o ministro dos Negócios Estrangeiros afirmou que "a Rússia já violou o espaço aéreo da Estónia quatro vezes este ano, o que é inaceitável por si só”.

Em declarações à televisão pública do país, o chefe da diplomacia da Estónia considera que “a incursão de hoje, envolvendo três caças que entram no nosso espaço aéreo, não tem precedentes”.

Margus Tsahkna defende que "as crescentes tentativas da Rússia de testar fronteiras e a crescente agressão devem ser vistas como uma rápida intensificação da pressão política e económica" da Rússia.

Recorde-se que este episódio surge depois de a Polónia e a Roménia terem denunciado a entrada de drones russos no seu território, tendo convocado já os embaixadores russos.

Lembra-se também que os caça MiG-31 podem transportar o míssil hipersónico Kinzhal da Rússia e os três estiveram cerca de cinco milhas náuticas dentro do território da Estónia em direção à capital, Tallinn.

Os MIG-31 invadiram o espaço aéreo deste país da NATO, antes de a Aliança Atlântica ter enviado F-35 italianos para repelir os russos.

