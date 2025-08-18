Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

“Esta é a equipa certa para servir os lisboetas nos próximos quatro anos”, afirmou Moedas, sublinhando que a escolha resulta da combinação entre “experiência, mérito e capacidade de fazer”, mas também da aposta em nomes independentes com provas dadas na sociedade.

A principal mudança surge no número dois da lista, agora ocupado por Gonçalo Reis, que substitui Filipe Anacoreta Correia. Ex-presidente da RTP e deputado em 2022, regressa à autarquia depois de ter sido vereador em 2009 e 2010.

Logo a seguir, em terceiro lugar, surge Joana Baptista, independente indicada pelo PSD e atual vereadora em Oeiras, onde tem responsabilidades nas pastas das Obras Municipais, Ambiente, Mobilidade e Proteção Civil.

O quarto lugar pertence a Rodrigo Mello, da Iniciativa Liberal (IL), especialista em fiscalidade e deputado na Assembleia Municipal de Lisboa.

Entre os nomes que se mantêm está Diogo Moura (CDS), agora em quinto lugar, depois de ter visto arquivado um processo judicial que suspendeu temporariamente o seu mandato anterior.

Em sexto lugar, Moedas conta com Maria Aldim, vice-presidente do CDS-PP e líder da concelhia de Lisboa do partido.

O independente Vasco Moreira Rato, arquiteto e professor universitário, surge na sétima posição. Atualmente exerce funções como adjunto da vereadora da Habitação e Obras Municipais da CML.

Na oitava posição está Vasco Anjos, da IL, gestor e antigo responsável de recursos humanos na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que regressou recentemente à autarquia.

O nono lugar é ocupado por Ana Gattini, independente indicada pelo PSD, ex-chefe de gabinete do ministro António Costa Silva e, atualmente, diretora no Turismo de Portugal.

Por fim, em décimo lugar, aparece Rui Cordeiro, que já integrava a anterior equipa.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

A lista, apresentada pela coligação Por Ti, Lisboa (PSD/CDS/IL e independentes), será submetida ao voto dos lisboetas nas eleições autárquicas marcadas para 12 de outubro.