Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"A candidatura, a formalizar amanhã pelo Governo português, integra-se no meu persistente contributo para o aprofundamento da integração europeia, sustentado na experiência adquirida ao longo do meu percurso profissional", disse Centeno ao jornal ECO.

O antigo governador do Banco de Portugal afirmou sentir-se "motivado e qualificado"para assumir este desafio profissional.

Mário Centeno conta com cinco adversários. O principal é o finlandês Olli Rehn, que tem larga experiência pelas instituições europeias, tendo sido comissário europeu de Durão Barroso (2004 a 2010). Entre 2015 e 2016, Rehn foi ministro da Economia da Finlândia e desde 2018 que lidera o banco central da Finlândia.

Outro adversário para 'vice' é Boris Vujcic, que faz parte dos quadros do banco central da Croácia desde 1996. Em 2012 assumiu o cargo de governador, e foi um dos principais impulsionadores da adesão da Croácia à União Europeia. A Grécia apresenta Christina Papaconstantinou, atual vice-governadora do banco central da Grécia. Entre 2012 e 2014 foi secretária-geral do Ministério das Finanças grego. Por último, Martinš Kazaks, que se destaca por ser o governador do Banco da Letónia.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.