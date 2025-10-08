Os nove navios da Flotilha da Liberdade que navegavam rumo a Gaza foram intercetados esta quarta-feira em águas internacionais pela marinha israelita, que deteve os 140 participantes, de acordo com a organização Road to Gaza que preparou a ação dos ativistas da nova flotilha.

A organização disse à Agência France Presse que os veleiros "Thousand Madleens" e "Conscience" foram abordados em águas internacionais a uma distância de aproximadamente 110 milhas náuticas da costa de Gaza.

A Marinha de guerra israelita intercetou inicialmente três dos veleiros da flotilha a 120 milhas náuticas (220 quilómetros) de Gaza e concluiu depois a operação com a interceção das restantes embarcações que compõem a segunda flotilha, que partiu de Itália no final de setembro.