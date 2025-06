O Governo português determinou o encerramento temporário da embaixada em Teerão e afirmou que prosseguem as operações de repatriamento no Médio Oriente, tendo hoje sido retirados mais sete portugueses do Irão.

O ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel faz um ponto de situação sobre os portugueses afetados pelo conflito Irão-Israel, Ministério dos Negócios Estrangeiros, Lisboa, 16 de junho de 2025. MIGUEL A. LOPES/LUSA Lusa