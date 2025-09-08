"Hoje, um poderoso furacão atingirá os céus da cidade de Gaza e os telhados das torres do terror", escreveu Israel Katz numa publicação no X.

"Este é o último aviso aos assassinos e violadores do Hamas em Gaza e em hotéis de luxo estrangeiros: libertem os reféns e deponham as armas, ou Gaza será destruída e vocês serão aniquilados", disse ainda.

De recordar que, nas últimas semanas, os ataques aéreos e demolições israelitas destruíram dezenas de edifícios em áreas da cidade de Gaza, com bombardeamentos intensos que, segundo relatos, arrasaram vários bairros.

Os residentes da cidade de Gaza estão a ser instruídos a mudarem-se para a parte sul do território, para áreas que estão sob frequentes bombardeamentos israelitas e já estão superlotadas.

Dezenas de milhares de pessoas já deixaram a cidade à medida que Israel intensificou os bombardeamentos. As estradas que levam ao sul estão lotadas de residentes que carregam os seus pertences.