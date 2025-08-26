Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

“Decorrido mais de meio ano de atividade, e após profunda reflexão, tomo esta decisão por entender que não estão reunidas, ao nível do presente Conselho de Administração, condições de confiança e solidariedade institucional que me permitam exercer o cargo em plenitude”, declara Isabel Pires de Lima no comunicado citado pela agência Lusa.

A renúncia tem “efeitos imediatos” para evitar “prolongar uma situação desconfortável para todos mas, sobretudo, prejudicial ao saudável funcionamento da Fundação”.