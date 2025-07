Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Há um incêndio numa loja de roupa, da rua dos Lusíadas, em Alcântara, Lisboa, que neste momento mobiliza cerca de cinco viaturas e 16 operacionais. O prédio acabou evacuado.

No combate a este incêndio, estão no local oito viaturas dos Bombeiros Sapadores e uma dos bombeiros voluntários bem como 30 operacionais. O alerta foi dado às 21h21 pelo 112 e por populares. Não há registo de feridos, avança a agência Lusa.

"O trânsito encontra-se cortado no cruzamento da Rua dos Lusíadas com a Rua Luís de Camões, nos dois sentidos, e ainda na Rua 1º de Maio", afirmou à Lusa o comisssário de dia ao Comando Nacional da PSP. Para o efeito, a PSP tem no local quatro carros de patrulha, adiantou a mesma fonte.