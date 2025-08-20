Um acidente com um autocarro na IP3 na zona de Tondela provocou pelo menos uma vítima mortal e 30 feridos.
Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
O acidente terá envolvido um autocarro da Rede Expressos com 32 passageiros, um carro e uma ambulância, avança a RTP.
Tudo terá acontecido no IP3 junto à localidade de Canas de Santa Maria, em Tondela. O autocarro partiu de Coimbra com destino a Viseu.
De acordo com o site da Proteção Civil, estão no local mais de 40 operacionais, apoiados por mais de 20 veículos e um meio aéreo.
O IP3 em Tondela esta cortado, nos dois sentidos. A via alternativa para o trânsito é a Nacional 2.
Comentários