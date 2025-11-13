Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O galardão, atribuído pela Association for Assessment and Accreditation of Laboratory Animal Care International (AAALAC International), distingue anualmente contribuições inovadoras para a substituição, redução e refinamento — os chamados 3Rs — do uso de animais na ciência, tanto na academia como na indústria. O prémio é concedido em três categorias regionais: Europa, África e Médio Oriente; América do Norte, América Central e América do Sul; e Ásia-Pacífico.

O prémio reconhece o trabalho desenvolvido por Vagnoni no MIA-Portugal, onde lidera o Grupo de Biologia Celular do Envelhecimento Neuronal, que investiga de que forma o tráfego intracelular influencia a função neuronal e contribui para o envelhecimento saudável e a neurodegeneração.

Em particular, o investigador foi distinguido pelo uso ético da mosca-da-fruta (Drosophila melanogaster) nos seus estudos. Sobre este ponto, Alessio Vagnoni explicou: “Embora o contributo fundamental dos organismos modelo invertebrados, como a mosca-da-fruta, para o avanço do conhecimento científico básico seja amplamente reconhecido, o seu papel essencial na substituição e redução da utilização de espécies animais protegidas na investigação permanece menos valorizado, embora seja igualmente vital”.

Um exemplo desta abordagem é o artigo "Tracking spatiotemporal distribution of organelle contacts in vivo with SPLICS reporters", publicado na revista Cell Death & Disease, da Nature.

Sobre o estudo, Vagnoni contextualiza: “Rastrear, pela primeira vez, o movimento de compartimentos subcelulares específicos no sistema nervoso de um animal adulto vivo. Focámo-nos no comportamento ‘social’ das mitocôndrias – as fábricas de energia especializadas da célula – estudando como estabelecem ligações físicas com outros compartimentos celulares”.

O investigador sublinha ainda a importância de refletir sobre o impacto ético da investigação: “Refletir sobre o impacto ético da investigação é fundamental para uma ciência de qualidade. Essa reflexão influencia a perceção pública da experimentação animal e apoia a criação de políticas que promovam os princípios dos 3Rs”.

O prémio foi entregue no dia 12 de novembro, durante o 76.º Encontro Nacional da American Association for Laboratory Animal Science, em Long Beach, Califórnia. Alessio Vagnoni vai receber 10 mil dólares para continuar com investigações orientadas para a substituição, redução e refinamento do uso de animais na ciência.

