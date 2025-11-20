Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Os projetos vão investigar “a sobrevivência intracelular e resistência microbiana do Staphylococcus aureus (um dos principais agentes responsáveis por infeções adquiridas em meio hospitalar e comunitário)” e “os mecanismos cerebrais do comportamento social e da empatia”.

A investigação de Ana Eulálio, líder do grupo RNA & Infeção do CNC-UC, vai estudar “a sobrevivência intracelular e a resistência aos antibióticos da bactéria Staphylococcus aureus”. A investigadora explica em comunicado que “o objetivo deste projeto é identificar os fatores genéticos que permitem ao Staphylococcus aureus invadir, sobreviver e replicar-se em diferentes tipos de células hospedeiras”. O trabalho visa melhorar estratégias terapêuticas contra infeções provocadas por este patógeno e “pode vir a contribuir para uma mudança de paradigma no tratamento das infeções por Staphylococcus aureus”. O projeto “Estudo da sobrevivência intracelular e da resistência aos antibióticos de Staphylococcus aureus” é financiado com 473 902,70 euros.

O projeto coordenado por Cristina Márquez, líder do grupo Circuitos Neuronais do Comportamento Social, procura “descodificar os mecanismos cerebrais subjacentes à empatia e ao comportamento social, isto é, descobrir como é que o cérebro compreende e responde às emoções das outras pessoas”. A investigadora sublinha que “apesar da sua importância, os mecanismos cerebrais responsáveis pelo processamento da informação social continuam em grande parte por desvendar”. A compreensão de como o cérebro percebe os estados de recompensa dos outros poderá abrir caminho a tratamentos para perturbações como a depressão e o autismo. O projeto resulta de um consórcio com o investigador Alexandre Charlet, do Institute for Cellular and Integrative Neuroscience, e o trabalho “Circuitos neurais subjacentes à perceção das emoções dos outros” é financiado em 999 930 euros.

Na oitava edição do concurso promovido pela Fundação ”la Caixa”, “foram apresentadas 714 propostas de investigação básica, clínica e translacional”. Os projetos selecionados em 2025 são liderados por “25 centros de investigação, universidades e hospitais espanhóis, e 9 portugueses”. O concurso conta com a colaboração da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), que “destina 1,8 milhões de euros para financiar três dos nove projetos portugueses premiados nesta edição”.

A cerimónia de entrega das bolsas decorre hoje, dia 20, no Museu de Ciência CosmoCaixa, em Barcelona.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.