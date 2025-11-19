Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
A investigação, desenvolvida pelo FLOWer Lab do Centre for Functional Ecology, mostra que 54% das culturas agrícolas em Portugal dependem diretamente de polinizadores, incluindo maçã, framboesa, pera, abacate, tomate industrial, mirtilo, amêndoa, kiwi, laranja e morango.
Segundo o estudo, os polinizadores influenciam não só a quantidade produzida, mas também a qualidade nutricional, a durabilidade e a capacidade de conservação dos produtos agrícolas. Embora a área agrícola total em Portugal tenha diminuído 49% desde 1980, a área de culturas dependentes de polinizadores aumentou 36% na última década, refletindo a expansão de culturas mais rentáveis como frutas frescas, frutos secos e hortícolas.
O estudo alerta ainda para as ameaças crescentes aos polinizadores, incluindo intensificação agrícola, simplificação da paisagem, alterações climáticas e urbanização, que podem comprometer a sustentabilidade agrícola e gerar défices de polinização.
Os investigadores destacam que os polinizadores são essenciais para a viabilidade económica de muitas culturas em Portugal e recomendam a integração de medidas de conservação de polinizadores na gestão agrícola, nos programas de apoio ao setor e no ordenamento do território, garantindo a resiliência e sustentabilidade da agricultura nacional.
