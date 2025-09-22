Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
Bruno Lage, que foi demitido do Benfica na semana passada, está insatisfeito com o processo de rescisão de contrato com os encarnados e pondera agora exigir tudo o que tinha direito depois de ter sido afastado do comando técnico dos encarnados por Rui Costa.
Mal foi demitido, Bruno Lage foi perentório em dizer que não pretendia receber a totalidade do seu contrato, que terminava apenas em junho de 2026, referindo que só pretendia o valor do salário de setembro e ainda os prémios pela conquista da Supertaça e do acesso à Liga dos Campeões, o que em números redondos seria uma verba na ordem dos 100 mil euros.
No entanto, no processo de rescisão, os encarnados pretendem que o treinador assine um acordo de confidencialidade, de forma a não poder revelar nada do que se passou nos tempos em que foi treinador do Benfica.
Esta cláusula, contudo, é algo que Bruno Lage não pretende ver no acordo de rescisão, algo que o Benfica se mostra intransigente, pois pretende o tal acordo de confidencialidade.
Perante isto, Bruno Lage está a ponderar, agora, exigir tudo o que tinha direito, ou seja, uma indemnização na ordem dos dois milhões de euros.
