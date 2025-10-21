Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A empresa pediu que os funcionários evitassem o escritório até à conclusão da desinfestação, pedindo que regressem apenas segunda-feira. Os funcionários foram ainda instruídos a reportar sintomas que possam estar ligados a percevejos, assim como quaisquer avistamentos no local de trabalho. Caso encontrassem percevejos em casa, deveriam contactar exterminadores profissionais.

A Google está a levar a cabo inspeções noutros escritórios de Nova Iorque, incluindo o campus de Hudson Square, “por precaução”, segundo o email enviado pela equipa de ambiental, saúde e segurança.

Fontes citadas pela WIRED indicam que grandes peluches presentes no escritório podem estar relacionados com a infestação, embora a informação não tenha sido confirmada pela empresa, que recusou comentar.

Não é a primeira vez que um escritório da Google em Nova Iorque enfrenta este problema. Em 2010, os escritórios da 9th Avenue também registaram uma infestação, no contexto de uma onda mais ampla de percevejos na cidade.