Inês de Sousa Real foi hoje reeleita para um terceiro mandato como porta-voz do PAN, obtendo 69 dos 72 votos dos delegados e garantindo todos os lugares da direção do partido.

Os resultados foram divulgados às 17h45 pelo presidente da Mesa do X Congresso do PAN, João Fontes da Costa, após uma votação realizada na última hora do congresso.

A lista de Inês de Sousa Real, intitulada “Em frente pelas causas”, conquistou 95,3% dos votos (69), enquanto a lista A, “Transformar para Crescer”, ausente em protesto, conseguiu apenas um voto. Houve ainda dois votos em branco.

Com este resultado, todos os 27 lugares da Comissão Política Nacional passam a ser ocupados pela lista da porta-voz, enquanto no Conselho de Jurisdição Nacional a lista B garantiu os três lugares disponíveis.

No IX Congresso, em 2023, Inês de Sousa Real tinha alcançado 72% dos votos, conquistando 20 lugares na direção, contra sete mandatos para a oposição.

