Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A maioria das solicitações partiu de câmaras municipais do Norte, adiantou o ministro Adjunto e da Coesão Territorial de Portugal Manuel Castro Almeida, após uma reunião realizada em Sernancelhe com autarcas daquela região e também do Centro, avança a Lusa no Correio da Manhã.

O número agora registado representa um crescimento muito significativo face a 2024, ano em que tinham sido contabilizados mil pedidos.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

O governante sublinhou que as equipas continuam no terreno a avaliar os danos, mas, questionado pelos jornalistas, reconheceu a possibilidade de os prejuízos ultrapassarem os 30 milhões de euros.

Embora sem querer avançar com valores concretos enquanto as avaliações não estiverem concluídas, Castro Almeida admitiu a dimensão do impacto dos incêndios e deixou em aberto a necessidade de respostas proporcionais à escala dos danos reportados.