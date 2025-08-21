Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
A maioria das solicitações partiu de câmaras municipais do Norte, adiantou o ministro Adjunto e da Coesão Territorial de Portugal Manuel Castro Almeida, após uma reunião realizada em Sernancelhe com autarcas daquela região e também do Centro, avança a Lusa no Correio da Manhã.
O número agora registado representa um crescimento muito significativo face a 2024, ano em que tinham sido contabilizados mil pedidos.
O governante sublinhou que as equipas continuam no terreno a avaliar os danos, mas, questionado pelos jornalistas, reconheceu a possibilidade de os prejuízos ultrapassarem os 30 milhões de euros.
Embora sem querer avançar com valores concretos enquanto as avaliações não estiverem concluídas, Castro Almeida admitiu a dimensão do impacto dos incêndios e deixou em aberto a necessidade de respostas proporcionais à escala dos danos reportados.
