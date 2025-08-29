A iniciativa arranca na sexta-feira, 29 de agosto, às 19h00, com Bernardo Santos & IMK String Trio na Sala D. Afonso Henriques, num recital inspirado na música romântica. À noite, os claustros acolhem Marcelo dos Reis & Flora com Our Time, uma viagem musical sobre a vida e o tempo, seguida do Baile do Convento – “Cindazunda | 10 anos | 10 danças”, conduzido pela coreógrafa Rafaela Calheiros, que convida o público a dançar e criar coreografias.

No segundo dia, 30 de agosto, o evento integra o projeto “Dar a Ouvir” com a apresentação do livro “Comunidade: floresta, do coletivo À Escuta”. À noite, o Jardim da Caixa de Palco transforma-se num espaço de cinema e música com o cine-concerto “The Immigrant & The Vagabond”, enquanto a Companhia do Absurdo apresenta o espetáculo de novo circo HEQET na Praça das Bandeiras.

O dia de encerramento, 31 de agosto, inclui sessões de teatro de marionetas com a Trupe Fandanga e a Circolando, uma experiência sensorial com Luís Antero, e concertos de Valter Lobo e da dupla Joana Gama & Luís Fernandes. Durante todo o evento, o público pode visitar a instalação “Três Campos”, de Pedro Tudela e Miguel Carvalhais, até 31 de agosto.

A entrada é gratuita, mediante levantamento prévio de bilhetes, na bilheteira no Convento São Francisco.