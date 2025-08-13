O autarca frisou que o número de bombeiros não é suficiente para combater o incêndio e disse que já pediu reforços. “Os bombeiros foram muito poucos. Pedimos reforço de bombeiros e meios aéreos, mas não foi o suficiente para conseguir deter o incêndio”, sublinhou.

Neste momento, Aguiar da Beira combate o incêndio que veio de Trancoso e o fogo que chegou através de Sátão.