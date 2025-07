Numa situação extremamente rara, a Autoestrada Interestadual 93 (Interstate 93), na cidade de Quincy, foi encerrada nos dois sentidos durante a hora de ponta, devido ao volume de água acumulada na via.

De acordo com a estação CBS Boston, todas as faixas da I-93 estiveram cortadas ao trânsito em Quincy, tornando a circulação praticamente impossível durante o final da manhã e início da tarde.

Os condados de Norfolk e Plymouth foram os mais atingidos pelas chuvas intensas.

Segundo Terry Eliasen, produtor meteorológico da estação WBZ-TV, os valores registados de precipitação correspondem a um evento que só acontece, em média, uma vez em 200 anos.

As últimas atualizações do Serviço Nacional de Meteorologia dos EUA (National Weather Service) e da rede de observadores meteorológicos SKYWARN confirmam a gravidade do fenómeno e continuam a monitorizar a situação em tempo real.