Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo o comandante dos Bombeiros Voluntários de Viseu, João Leal, "o incêndio ocorreu num anexo de uma habitação e conseguimos confinar as chamas a esse espaço evitando assim danos nos edifícios contíguos. Nesse anexo residia um senhor que ficou desalojado", disse à agência Lusa.

João Leal acrescentou que informou os "serviços sociais municipais, que já trataram de arranjar um alojamento temporário" para o homem.

O alerta para o incêndio aconteceu às 17.30 horas para a rua das Bocas, no centro de Viseu, e no local estiveram 24 operacionais apoiados por 12 veículos dos Bombeiros Voluntários e Sapadores de Viseu, PSP e Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).