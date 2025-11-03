Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em declarações ao 24notícias, Marco Alves, dirigente do Sindicato do Corpo da Guarda Prisional, revelou que a reclusa já tinha sido sinalizada para transferência para o Estabelecimento Prisional de Monsanto, de alta segurança, devido a mau comportamento, mas acabou por ser encaminhada para Tires.

A reclusa encontrava-se numa cela isolada das restantes detidas, situação que, segundo Marco Alves, contribuiu para o ato. “Ateou fogo à cela, mas colocou-se junto à janela, não correndo perigo”, explicou.

O dirigente sindical confirmou ainda que cinco guardas prisionais necessitaram de apoio médico devido à inalação de fumo, duas das quais permanecem em tratamento.

Segundo avançou o portal Cascais24Horas, o alerta foi dado pelas 11h54, e o fogo foi rapidamente controlado após a chegada dos Bombeiros de Parede, que mobilizaram 10 operacionais e quatro viaturas para o local. O incêndio ficou confinado à cela, não tendo provocado outros danos significativos dentro da unidade prisional.