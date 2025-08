"O incêndio, de acordo com a disposição dos meios, não deverá sair do perímetro já atingindo, mas para dizermos que está, na sua totalidade, em rescaldo, ainda nos falta um período”, disse.

Há "locais" onde ainda se combatem as chamas, mas na grande maioria do terreno os bombeiros apenas fazem "vigilância". A hipótese de reativações é possível, pelo que os operacionais estão ainda no terreno, revelou o responsável.

Refira-se que este era o fogo que mais preocupava em Portugal Continental e lavrava já há uma semana.