Segundo a Proteção Civil, estão 362 bombeiros no terreno, apoiados por 122 veículos e nove meios aéreos.

O incêndio em Bordeira, Aljezur, está a deflagrar numa zona de mato e, para já, não há casas em risco.

A Proteção Civil alerta para o vento que pode mudar o rumo do incêndio.

