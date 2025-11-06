Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Sabe-se até ao momento, segundo o Comando Sub-regional das Beiras e Serra da Estrela, que não há feridos a registar.

O incêndio está a ser combatido com dificuldade, devido ao material existente no interior, avançou a mesma fonte.

No local, a esta hora (16h30) estão 60 operacionais auxiliados por 32 viaturas, segundo o site da Proteção Civil.

Em declarações à Rádio Clube da Covilhã, o presidente da Junta de Freguesia de Vales do Rio, destaca o facto de não haver feridos, mas sublinha os avultados danos materiais a registar, num incêndio que ainda está ativo.

O presidente da Junta de Freguesia De Vales do Rio referiu em declarações à SIC Notícias que trabalham 25 pessoas a fábrica.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.