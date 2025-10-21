Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

As obras de reabilitação, previstas no Decreto-Lei de Programação de Infraestruturas e Equipamentos para as Forças e Serviços de Segurança, representaram um investimento de 567.900,67 euros, financiado em partes iguais pelo Ministério da Administração Interna e pela Câmara Municipal de Odivelas, ao abrigo de um contrato interadministrativo assinado em maio de 2023.

A nova infraestrutura na Pontinha visa não só melhorar as condições de trabalho dos agentes da PSP, mas também reforçar a resposta às necessidades da comunidade. “Infraestruturas funcionais e modernas são essenciais para que as nossas Forças de Segurança possam exercer as suas funções com dignidade, eficácia e motivação”, é referido em comunicado.

A cerimónia, na segunda-feira, contou ainda com a presença do Secretário de Estado Adjunto e da Administração Interna, Paulo Simões Ribeiro, e do Secretário de Estado da Administração Interna, Telmo Correia.

De acordo com o comunicado do Ministério da Administração Interna, a inauguração da Esquadra da Pontinha reflete o compromisso do Governo em dignificar e valorizar as carreiras nas Forças de Segurança, promovendo condições que reforçam a segurança e o bem-estar das comunidades.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.