A mulher que abandonou o recém-nascido junto à entrada do quartel dos Bombeiros Sapadores de Leiria foi localizada e constituída arguida, segundo fonte da PSP ao 24notícias. A mulher de 27 anos, que é a mãe do bebé, tem nacionalidade brasileira.

A PSP tomou conta das ocorrências, realizou as devidas diligências e apresentou os dados ao Ministério Público. O caso passou agora para as mãos da Polícia Judiciária. De acordo com o Observador , foram guardadas imagens de videovigilância do exterior do quartel, que podem ajudar a identificar quem abandonou o recém-nascido.

Um bebé recém-nascido foi encontrado na madrugada desta segunda-feira junto à entrada do quartel dos Bombeiros Sapadores de Leiria, avança a CNN Portugal. O alerta foi dado por volta das 05h30, quando um bombeiro de serviço localizou a criança dentro de um saco de compras aberto, acompanhado de fraldas e leite. O bebé, do sexo masculino, foi imediatamente assistido e transportado de ambulância para o Hospital de Leiria, onde se encontra em estado estável e sob acompanhamento médico. Fontes hospitalares indicam que a criança terá nascido há cerca de 24 horas.

