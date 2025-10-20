Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
A mulher que abandonou o recém-nascido junto à entrada do quartel dos Bombeiros Sapadores de Leiria foi localizada e constituída arguida, segundo fonte da PSP ao 24notícias. A mulher de 27 anos, que é a mãe do bebé, tem nacionalidade brasileira.
Um bebé recém-nascido foi encontrado na madrugada desta segunda-feira junto à entrada do quartel dos Bombeiros Sapadores de Leiria, avança a CNN Portugal.
O alerta foi dado por volta das 05h30, quando um bombeiro de serviço localizou a criança dentro de um saco de compras aberto, acompanhado de fraldas e leite.
O bebé, do sexo masculino, foi imediatamente assistido e transportado de ambulância para o Hospital de Leiria, onde se encontra em estado estável e sob acompanhamento médico. Fontes hospitalares indicam que a criança terá nascido há cerca de 24 horas.
