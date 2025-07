Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O mais recente relatório Slack Workforce Index, da Salesforce, revela que os trabalhadores estão a "utilizar a IA para evoluir" através da "automatização de tarefas" e com a "maioria (96%) a indicar que a utiliza para executar tarefas que anteriormente não tinha competências para o fazer".

A investigação revela ainda que os colaboradores têm "154% mais probabilidade de recorrer a agentes de IA para ajudar na execução de tarefas de forma mais completa e criativa, em vez de simplesmente automatizar o trabalho".

A CEO do Slack, Denise Dresser, revela no comunicado enviado às redações que "à medida que os trabalhadores adotam a IA com crescente confiança, as empresas ganham uma oportunidade clara de gerar maior produtividade e inovação", enquanto as pessoas se tornam "mais confiantes e realizadas".

Segundo o comunicado, os trabalhadores demoraram mais tempo a adotar as ferramentas do que os executivos, mas nos últimos meses há 60% de trabalhadores a usar IA e 40% a utilizarem agentes de IA (programas de software que utilizam IA para ajudar nas tarefas).

O truque pode estar, tal como referido pelo vice-presidente da investigação, Lucas Puente na "confiança" e "entusiasmo" que se obtém com a utilização e experimentação efetiva de IA. A tecnologia, acrescenta Lucas Puente, desbloqueia "competências e oportunidades no trabalho diário".

A nota lançada às redações informa que o "inquérito foi gerido pela Qualtrics e não teve como alvo os funcionários ou clientes do Slack ou da Salesforce. Os entrevistados eram todos trabalhadores de escritório, definidos como empregados a tempo inteiro (30 horas ou mais por semana)".

Outro dado que importa destacar na análise refere o facto dos "millennials (30%) surpreendem ao surgirem como utilizadores avançados de IA" ultrapassando em 8% a Geração Z (22%).