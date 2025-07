Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"A Administração do Centro Colombo confirma a ocorrência de um incidente, no dia 13 de julho de 2025, pelas 14h30, relativo ao início de um foco de incêndio num quadro elétrico ligado a uma instalação especial da cobertura. O foco foi extinto rapidamente, pela equipa de primeira intervenção do Centro, tendo ficado circunscrito à zona da cobertura e resultado apenas em danos materiais", informou o centro comercial na sua página de Instagram.

É ainda explicado que "os bombeiros foram chamados ao local, tendo acompanhado toda a situação".

Apesar do sucedido, o centro comercial manteve o normal funcionamento" e a administração garante que aquele "é um espaço seguro, que dispõe de meios técnicos e humanos de forma a garantir o conforto e a segurança" de visitantes e trabalhadores.

Uma coluna de fumo na cobertura do centro comercial Colombo lançou o alerta, exigindo a retirada das pessoas do local. As primeiras informações referiram que houve um curto-circuito no centro comercial, confirmou o 24notícias.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

Os bombeiros disseram ao 24notícias que foram mobilizadas viaturas para o local, mas não há registo de feridos.

Segundo a CNN, o alerta foi dado "por volta das 14h30".