O projeto, promovido pela Fundação do Futebol em parceria com as Sociedades Desportivas do Futebol Profissional, voltou a transformar um dia comum num momento especial para as crianças, que receberam batas hospitalares criadas a partir de camisolas dos clubes das competições profissionais.

Cláudio Ramos e William Gomes, jogadores do FC Porto, foram os rostos da iniciativa nesta visita, levando pequenas doses de esperança e muitos sorrisos aos jovens internados. Para o guarda-redes dos dragões, participar na ação foi particularmente marcante.

“Em primeiro lugar, dar os parabéns à Liga Portugal e à Fundação do Futebol por estas ações. Como pai, e se tivesse um filho numa situação destas, ficava muito feliz por poder ver o sorriso dele e ter um dia especial como este. Para nós, também é um dia especial e diferente, no qual podemos ver miúdos com realidades difíceis e em situações complicadas. Poder alegrar o dia deles é muito importante e gratificante para nós”, afirmou.

O companheiro de equipa William Gomes partilhou exatamente o mesmo sentimento: “É uma ação muito especial para nós e mais ainda para estas crianças. Estes momentos de proximidade são muito importantes para eles e ajuda-os a ficarem mais alegres. Por isso, é muito gratificante estar presente e podermos ajudar minimamente quem mais precisa.”

A iniciativa contou ainda com a presença de Ukra, Embaixador da Liga Portugal e Vogal do Conselho de Administração da Fundação do Futebol, que sublinhou o impacto humano deste projeto. “É de valorizar esta ação. É um dia diferente para nós, para os pais e para as crianças. É um dia em que temos a responsabilidade de marcar a diferença pela positiva e de fazê-las esquecer do sítio onde estão. (…) Chegamos aqui com a intenção de dar, mas aquilo que recebemos é muito maior. É importante que todos os clubes tenham esta Responsabilidade Social, porque o Futebol tem um grande impacto na Sociedade”, destacou.

Também Gabriela Borges, Coordenadora Educativa do Hospital de São João, fez questão de frisar o peso emocional e social da iniciativa. “Todas as iniciativas têm uma importância particular para as crianças. Mas esta tem um impacto ainda maior, porque une todos os clubes. (…) Para as crianças e para os pais, este dia torna-se mágico, porque por alguns momentos esquecem-se que estão internados e neste contexto muito difícil. (…) É nosso papel desmistificar este momento hospitalar e o impacto da doença em cada um”, afirmou.

De norte a sul do país, “Esta Bata Tem Poderes” continua a mostrar como o futebol, quando se une a grandes causas sociais, consegue levar conforto muito além das quatro linhas — e no Porto, cada sorriso provou isso mais uma vez.

