Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A Unidade Local de Saúde (ULS) de Loures-Odivelas garantiu que “os sistemas informáticos do Hospital encontram-se repostos” e que estão reunidas as condições para a retoma da assistência aos utentes, segundo comunicado citado pela RTP. A administração acrescentou que se empenhará na recuperação da atividade e na consequente remarcação de todos os atos médicos.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

A falha ocorreu a 1 de setembro, quando um problema num equipamento informático obrigou à ativação do plano de contingência. Como consequência, cirurgias programadas e consultas foram adiadas, e doentes não críticos tiveram de ser encaminhados para as urgências de outros hospitais. Apesar dos constrangimentos, a ULS assegurou que os serviços de Urgência Geral, Pediátrica e de Ginecologia e Obstetrícia continuaram a funcionar, assim como o acompanhamento de doentes críticos e internados, mantendo ainda parte da atividade programada.

O Conselho de Administração destacou que a reposição dos sistemas envolveu processos complexos, essenciais para garantir a preservação e integração de dados e a segurança da informação dos utentes e da prática clínica. A ULS de Loures-Odivelas acrescentou que continuará a trabalhar para recuperar completamente a atividade, reforçando a confiança dos utentes e profissionais no funcionamento seguro e eficiente do hospital.